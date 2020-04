PBoC senkt Mindestreservesatz für kleinere Banken

FRANKFURT (Dow Jones)--Chinas Zentralbank reduziert ihre Mindestreserveanforderungen für kleine und mittelgroße Banken und reduziert außerdem den Einlagensatz. Wie die People's Bank of China (PBoC) am Freitag mitteilte, sinkt der Mindestreservesatz um einen vollen Prozentpunkt, und zwar in zwei Schritten, zum 15. April und zum 15. Mai. Damit soll die Liquidität im Bankensystem um 400 Milliarden Yuan erhöht und letzen Endes die Kreditvergabe an kleinerer Unternehmen belebt werden Darüber hinaus senkt die PBoC ihren Satz für Überschusseinlagen von Banken auf 0,35 (bisher: 0,72) Prozent.

