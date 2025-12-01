PBS Finanse gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PBS Finanse hat sich am 28.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PBS Finanse ein Ergebnis je Aktie von 0,030 PLN vermeldet.

Das vergangene Quartal hat PBS Finanse mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.at