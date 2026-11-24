PC Connection Aktie
WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007
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24.11.2026 19:29:46
PC Connection: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, PC Connection (NASDAQ:CNXN) announced record net sales driven by double-digit growth in some product categories. The technology reseller expects to outperform the broader market by 200 basis points this year.
Three takeaways from management's comments stand out for long-term investors.
Net sales rose 23% year over year to $874.3 million in the third quarter, fueled by enterprise upgrades across notebooks, software, servers, and networking equipment. Management pointed to corporate demand for artificial intelligence infrastructure as a primary growth driver that extends beyond initial software adoption.
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