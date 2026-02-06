PC Connection stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PC Connection gab am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,82 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PC Connection 0,780 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PC Connection in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,84 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 702,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 708,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,27 USD gegenüber 3,29 USD im Vorjahr.

PC Connection hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,87 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at