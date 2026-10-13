GTA Resources and Mining Aktie
WKN DE: A1JT90 / ISIN: CA36191A1003
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13.10.2026 23:22:44
PC Gamers, Rejoice: GTA 6 PC Port Could See Release in Early 2027, Report Says
The console release is still slated for next month, and a PC port might be coming sooner than anyone previously thought.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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