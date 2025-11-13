Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
|
13.11.2025 12:04:12
PC gaming giant Valve unveils new console to rival Xbox and PlayStation
The Steam Machine is a console designed to allow gamers to play PC games on their TV.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sony Corp.mehr Nachrichten
|
11.11.25
|Sony launches cheaper Japan-only PlayStation 5 console (Financial Times)
|
11.11.25
|Gute Stimmung bei Sony - Aktie profitiert von Gewinnsprung (finanzen.at)
|
11.11.25
|Sony rechnet dank Kameranachfrage mit mehr operativem Gewinn (dpa-AFX)
|
11.11.25
|MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Sony nach erhöhtem Ausblick sehr fest (Dow Jones)
|
10.11.25