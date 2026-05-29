PC Jeweller: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PC Jeweller hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PC Jeweller ein EPS von 0,160 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,27 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 6,99 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurden 1,00 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PC Jeweller 1,13 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33,53 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 22,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at