PC Jeweller gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PC Jeweller lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,250 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 8,77 Milliarden INR gegenüber 7,25 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at