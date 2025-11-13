|
13.11.2025 06:31:28
PC Jeweller präsentierte Quartalsergebnisse
PC Jeweller hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,380 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PC Jeweller im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,25 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5,05 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
