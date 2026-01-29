|
29.01.2026 06:31:29
PC Jeweller präsentierte Quartalsergebnisse
PC Jeweller lud am 27.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,26 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PC Jeweller 0,290 INR je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat PC Jeweller 8,75 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,39 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!