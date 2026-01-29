PC Jeweller präsentierte Quartalsergebnisse

PC Jeweller lud am 27.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,26 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PC Jeweller 0,290 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat PC Jeweller 8,75 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,39 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at