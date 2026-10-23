PC Jeweller: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PC Jeweller hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,300 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,54 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,25 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at