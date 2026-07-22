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22.07.2026 06:31:29
PCA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
PCA hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,33 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PCA ein EPS von 17,38 JPY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,06 Prozent auf 4,33 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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