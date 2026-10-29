PCA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PCA ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PCA die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 13,10 JPY gegenüber 20,52 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat PCA mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at