PCA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PCA hat am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 56,33 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PCA 14,87 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,54 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 117,46 JPY beziffert, während im Vorjahr 86,86 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 17,31 Milliarden JPY – ein Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem PCA 16,24 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at