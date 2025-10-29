PCA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PCA präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20,52 JPY gegenüber 22,84 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,25 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4,02 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at