PCBL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PCBL lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,05 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PCBL 2,47 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat PCBL mit einem Umsatz von insgesamt 18,46 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 8,18 Prozent verringert.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1,08 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 20,18 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at