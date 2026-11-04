PCBL informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PCBL stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,88 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,63 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat PCBL mit einem Umsatz von insgesamt 24,74 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 14,37 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at