PCBL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PCBL äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,94 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PCBL ein EPS von 2,49 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 24,73 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 17,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,62 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 23,25 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.at