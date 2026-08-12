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12.08.2026 06:31:29
PCBTechnologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
PCBTechnologies stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 138,4 Millionen ILS – das entspricht einem Abschlag von 12,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 159,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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