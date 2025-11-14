PCBTechnologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PCBTechnologies hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PCBTechnologies ein EPS von 0,110 ILS je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PCBTechnologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 160,9 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 158,4 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at