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12.11.2026 06:31:28
PCC Exol mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
PCC Exol veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 PLN. Im Vorjahresviertel hatte PCC Exol 0,060 PLN je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 313,3 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 270,9 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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