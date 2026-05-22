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22.05.2026 06:31:29
PCC Rokita gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
PCC Rokita hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,140 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 432,1 Millionen PLN – eine Minderung von 15,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 508,5 Millionen PLN eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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