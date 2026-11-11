PCC Rokita öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PCC Rokita präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,65 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PCC Rokita noch ein Gewinn pro Aktie von 1,64 PLN in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 470,7 Millionen PLN gegenüber 414,6 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at