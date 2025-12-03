|
03.12.2025 06:31:29
PCF Group Spolka Akcyjna Bearer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
PCF Group Spolka Akcyjna Bearer hat am 01.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Umsatzseitig standen 36,8 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 33,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PCF Group Spolka Akcyjna Bearer 55,6 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.
