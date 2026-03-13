PChome Online stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PChome Online hat am 12.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,07 TWD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,590 TWD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 10,98 Milliarden TWD, gegenüber 11,01 Milliarden TWD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,28 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,620 TWD vermeldet. Im Vorjahr waren -4,080 TWD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat PChome Online mit einem Umsatz von insgesamt 36,86 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,56 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um -1,88 Prozent verringert.

