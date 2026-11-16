PCI Hodings: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PCI Hodings präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 21,37 JPY, nach 29,69 JPY im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,36 Prozent auf 6,27 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at