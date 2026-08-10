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10.08.2026 06:31:29
PCI Hodings stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PCI Hodings präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,64 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 23,71 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,15 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,54 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,61 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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