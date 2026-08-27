PCI-Suntek stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PCI-Suntek hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Mit einem EPS von 0,01 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als PCI-Suntek mit 0,010 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,09 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,67 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at