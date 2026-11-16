PCS Edventures stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PCS Edventures hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at