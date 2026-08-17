PCS Edventures stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PCS Edventures hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat PCS Edventures im vergangenen Quartal 1,7 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PCS Edventures 2,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at