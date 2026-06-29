29.06.2026 06:31:29

PCS Edventures: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PCS Edventures ließ sich am 26.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PCS Edventures die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,6 Millionen USD – ein Plus von 27,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PCS Edventures 1,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,030 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat PCS Edventures 6,35 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 7,42 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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