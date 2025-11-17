PCS EdventuresCOM verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PCS EdventuresCOM hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PCS EdventuresCOM in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,5 Millionen USD im Vergleich zu 2,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at