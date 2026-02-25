|
PCS Machine Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
PCS Machine Group präsentierte in der am 23.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,160 THB je Aktie in den Büchern standen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,56 Prozent auf 713,8 Millionen THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,5 Millionen THB in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,370 THB, nach 0,410 THB im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,47 Prozent zurück. Hier wurden 2,97 Milliarden THB gegenüber 3,21 Milliarden THB im Vorjahr generiert.
