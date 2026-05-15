PCS Machine Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PCS Machine Group präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,09 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PCS Machine Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 THB in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PCS Machine Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 675,6 Millionen THB. Im Vorjahresviertel waren 779,4 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at