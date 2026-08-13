PCS Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PCS Technology hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,23 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,210 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,0 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,9 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at