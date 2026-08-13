|
13.08.2026 06:31:29
PCS Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
PCS Technology hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,23 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,210 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,0 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,9 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!