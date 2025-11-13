PCS Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PCS Technology veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 INR gegenüber 0,140 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 0,9 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at