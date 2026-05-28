PCS Technology stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PCS Technology hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,20 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat PCS Technology im vergangenen Quartal 1,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PCS Technology 1,0 Millionen INR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,810 INR. Im Vorjahr hatte PCS Technology 0,640 INR je Aktie erwirtschaftet.

PCS Technology hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,95 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,66 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at