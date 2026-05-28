28.05.2026 06:31:29

PCS Technology stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PCS Technology hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,20 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat PCS Technology im vergangenen Quartal 1,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PCS Technology 1,0 Millionen INR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,810 INR. Im Vorjahr hatte PCS Technology 0,640 INR je Aktie erwirtschaftet.

PCS Technology hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,95 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,66 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Q1 2026: Diese Aktien hatte Carl Icahn im Portfolio
28.05.26 Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
27.05.26 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026

Börse aktuell - Live Ticker

Vorläufige Einigung im Nahost-Konflikt in Sicht: Asiens Börsen fester
Die Börsen in Fernost präsentieren sich vor dem Wochenende freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen