PCSB Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PCSB Financial hat sich am 04.08.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,310 USD. Im letzten Jahr hatte PCSB Financial einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie eingefahren.

PCSB Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,990 USD beziffert. Im Vorjahr hatte PCSB Financial 0,840 USD je Aktie verdient.

PCSB Financial hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 53,93 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 49,84 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at