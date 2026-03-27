PDD gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PDD gab am 25.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,47 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,75 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,48 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,39 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 20,45 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 126,76 Milliarden CNY ausgegangen.

PDD hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 9,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 11,29 USD je Aktie gewesen.

PDD hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 60,07 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 54,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 75,19 CNY sowie einen Umsatz von 432,25 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at