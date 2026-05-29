PDD legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PDD präsentierte in der am 27.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 1,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PDD 1,46 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 15,34 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PDD 13,15 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at