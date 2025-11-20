PDD: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PDD stellte am 18.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,96 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PDD ein EPS von 2,42 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent auf 15,23 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at