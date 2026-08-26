PDD stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PDD hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,84 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,04 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 16,51 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PDD 14,38 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at