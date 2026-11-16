PDG REALTY gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PDG REALTY präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -19,61 BRL je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PDG REALTY ein EPS von 223,36 BRL in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 58,29 Prozent auf 15,7 Millionen BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,7 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at