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18.05.2026 06:31:29
PDG REALTY informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
PDG REALTY hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 4,61 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PDG REALTY ein Ergebnis je Aktie von -1445,340 BRL vermeldet.
Der Umsatz lag bei 6,9 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 72,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,1 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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