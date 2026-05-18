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18.05.2026 06:31:29
PDG Realty informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
PDG Realty ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PDG Realty die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -1,75 USD. Ein Jahr zuvor waren -494,310 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 69,46 Prozent auf 1,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte PDG Realty 4,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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