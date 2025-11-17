PDG REALTY öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PDG REALTY hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 BRL gegenüber -218,720 BRL im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 37,7 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 52,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 78,8 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at