PDG Realty stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PDG Realty hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -7,63 USD. Ein Jahr zuvor waren 81,99 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 55,78 Prozent auf 3,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,9 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at