PDS Biotechnology B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PDS Biotechnology B hat am 30.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

PDS Biotechnology B vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,740 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at