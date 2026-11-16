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16.11.2026 06:31:29
PDS Biotechnology B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
PDS Biotechnology B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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