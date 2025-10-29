PDS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PDS gab am 27.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,32 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PDS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34,19 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 33,06 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at